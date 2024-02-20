(Калафат) Варвара Левтеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Калафат) Варвара Левтеровна

(Калафат) Варвара Левтеровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

28.11.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1895

Отец: Калафат Левтерий Федорович

Мать: Калафат Евфросиния Саввична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1895г. /запись № 70 / ГАДО - Ф-426-1-7 /стр.№ / 47 /
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close