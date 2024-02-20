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Калафат Георгий Левтерович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

21.04.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1903

Отец: Калафат Левтерий Федорович

Мать: Калафат Евфросиния Саввична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1903г. /запись № 23 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 154 /
Смерть
Неизвестно
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