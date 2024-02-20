Калафат Алексей Левтерович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения15.03.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1906
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1906г. /запись № 22 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 155 /
Смерть
Неизвестно