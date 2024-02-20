Калафат Михаил Левтерович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения04.11.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1904
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1904г. /запись № 89 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 37 /
Смерть
Неизвестно