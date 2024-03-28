Сафонов Василий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафонов Василий Тимофеевич

Сафонов Василий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Сафонов Тимофей Алексеевич

Мать: Сафонова Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Екатерина Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1901

Дочь: (Сафонова) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Сафонова Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
25.02.1903

Сын: Сафонов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Сафонова Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
10.04.1904

Сын: Сафонов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Сафонова Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
25.12.1905

Дочь: (Сафонова) Анисья Васильевна

Мать ребёнка: Сафонова Екатерина Матвеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.