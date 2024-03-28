Сафонова Екатерина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1901
Дочь: (Сафонова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Сафонов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.02.1903
Сын: Сафонов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Сафонов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.04.1904
Сын: Сафонов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Сафонов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.12.1905
Дочь: (Сафонова) Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Сафонов Василий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно