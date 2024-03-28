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Сафонова Екатерина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
06.01.1901

Дочь: (Сафонова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Сафонов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
25.02.1903

Сын: Сафонов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Сафонов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.04.1904

Сын: Сафонов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Сафонов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
25.12.1905

Дочь: (Сафонова) Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Сафонов Василий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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