Сафонова Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Сын: Сафонов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
24.12.1883
Дочь: (Сафонова) Настасья Тимофеевна
Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
08.01.1888
Дочь: (Сафонова) Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
01.03.1890
Дочь: (Сафонова) Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
03.04.1891
Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич
Смерть
1895