Сафонова Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Сафонов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
24.12.1883

Дочь: (Сафонова) Настасья Тимофеевна

Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
08.01.1888

Дочь: (Сафонова) Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
01.03.1890

Дочь: (Сафонова) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
03.04.1891

Сын: Сафонов Иосиф Тимофеевич

Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич

Смерть
1895

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