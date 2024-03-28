Сафонов Тимофей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Жена: Сафонова Анна Егоровна
Сын: Сафонов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Сафонова Анна Егоровна
Дочь: (Сафонова) Настасья Тимофеевна
Мать ребёнка: Сафонова Анна Егоровна
Дочь: (Сафонова) Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Сафонова Анна Егоровна
Дочь: (Сафонова) Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Сафонова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Сафонова Анна Егоровна
Дочь: (Сафонова) Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Ивановна
Дочь: (Сафонова) Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Ивановна
Дочь: (Сафонова) Хиония Тимофеевна
Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Ивановна
Сын: Сафонов Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Ивановна
Дочь: (Сафонова) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Ивановна