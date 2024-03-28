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Сафонов Тимофей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Сафонов Алексей Михайлович

Мать: Сафонова Авдотья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877

Сын: Сафонов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Сафонова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
24.12.1883

Дочь: (Сафонова) Настасья Тимофеевна

Мать ребёнка: Сафонова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
08.01.1888

Дочь: (Сафонова) Ксения Тимофеевна

Мать ребёнка: Сафонова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
01.03.1890

Дочь: (Сафонова) Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Сафонова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
03.04.1891

Сын: Сафонов Иосиф Тимофеевич

Мать ребёнка: Сафонова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
20.01.1897

Дочь: (Сафонова) Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
18.12.1898

Дочь: (Сафонова) Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
14.04.1901

Дочь: (Сафонова) Хиония Тимофеевна

Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1903

Сын: Сафонов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1905

Сын: Сафонов Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
18.11.1910

Дочь: (Сафонова) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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