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Сташкевич Викентий Владиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1870

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1870

Отец: Сташкевич Владислав Петров-Антонов

Мать: (Олиховская Сташкевич) Анна Станиславовна

Рождение ребёнка
10.05.1897

Сын: Сташкевич Иван Викентьевич

Мать ребёнка: (Башинская Сташкевич) Гонората Ивановна

Рождение ребёнка
04.09.1899

Сын: Сташкевич Станислав Викентьевич

Мать ребёнка: (Башинская Сташкевич) Гонората Ивановна

Рождение ребёнка
08.07.1901

Сын: Сташкевич Владислав Викентьевич

Мать ребёнка: (Башинская Сташкевич) Гонората Ивановна

Рождение ребёнка
16.09.1903

Сын: Сташкевич Франц Викентьевич

Мать ребёнка: (Башинская Сташкевич) Гонората Ивановна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Сташкевич Петр Викентьевич

Мать ребёнка: (Башинская Сташкевич) Гонората Ивановна

Рождение ребёнка
18.11.1907

Дочь: (Сташкевич) Юзефа Викентьевна

Мать ребёнка: (Башинская Сташкевич) Гонората Ивановна

Рождение ребёнка
10.05.1909

Сын: Сташкевич Павел Викентьевич

Мать ребёнка: (Башинская Сташкевич) Гонората Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1912

Сын: Сташкевич Николай Викентьевич

Мать ребёнка: (Башинская Сташкевич) Гонората Ивановна

Смерть
1917

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