Сташкевич Викентий Владиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1870
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1870
Рождение ребёнка
10.05.1897
Сын: Сташкевич Иван Викентьевич
Мать ребёнка: (Башинская Сташкевич) Гонората Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1899
Сын: Сташкевич Станислав Викентьевич
Мать ребёнка: (Башинская Сташкевич) Гонората Ивановна
Рождение ребёнка
08.07.1901
Сын: Сташкевич Владислав Викентьевич
Мать ребёнка: (Башинская Сташкевич) Гонората Ивановна
Рождение ребёнка
16.09.1903
Сын: Сташкевич Франц Викентьевич
Мать ребёнка: (Башинская Сташкевич) Гонората Ивановна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Сташкевич Петр Викентьевич
Мать ребёнка: (Башинская Сташкевич) Гонората Ивановна
Рождение ребёнка
18.11.1907
Дочь: (Сташкевич) Юзефа Викентьевна
Мать ребёнка: (Башинская Сташкевич) Гонората Ивановна
Рождение ребёнка
10.05.1909
Сын: Сташкевич Павел Викентьевич
Мать ребёнка: (Башинская Сташкевич) Гонората Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1912
Сын: Сташкевич Николай Викентьевич
Мать ребёнка: (Башинская Сташкевич) Гонората Ивановна
Смерть
1917