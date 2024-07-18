(Башинская Сташкевич) Гонората Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Башинская Сташкевич) Гонората Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1897

Сын: Сташкевич Иван Викентьевич

Отец ребёнка: Сташкевич Викентий Владиславович

Рождение ребёнка
04.09.1899

Сын: Сташкевич Станислав Викентьевич

Отец ребёнка: Сташкевич Викентий Владиславович

Рождение ребёнка
08.07.1901

Сын: Сташкевич Владислав Викентьевич

Отец ребёнка: Сташкевич Викентий Владиславович

Рождение ребёнка
16.09.1903

Сын: Сташкевич Франц Викентьевич

Отец ребёнка: Сташкевич Викентий Владиславович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Сташкевич Петр Викентьевич

Отец ребёнка: Сташкевич Викентий Владиславович

Рождение ребёнка
18.11.1907

Дочь: (Сташкевич) Юзефа Викентьевна

Отец ребёнка: Сташкевич Викентий Владиславович

Рождение ребёнка
10.05.1909

Сын: Сташкевич Павел Викентьевич

Отец ребёнка: Сташкевич Викентий Владиславович

Рождение ребёнка
14.01.1912

Сын: Сташкевич Николай Викентьевич

Отец ребёнка: Сташкевич Викентий Владиславович

Смерть
Неизвестно

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