(Башинская Сташкевич) Гонората Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1897
Сын: Сташкевич Иван Викентьевич
Отец ребёнка: Сташкевич Викентий Владиславович
Рождение ребёнка
04.09.1899
Сын: Сташкевич Станислав Викентьевич
Отец ребёнка: Сташкевич Викентий Владиславович
Рождение ребёнка
08.07.1901
Сын: Сташкевич Владислав Викентьевич
Отец ребёнка: Сташкевич Викентий Владиславович
Рождение ребёнка
16.09.1903
Сын: Сташкевич Франц Викентьевич
Отец ребёнка: Сташкевич Викентий Владиславович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Сташкевич Петр Викентьевич
Отец ребёнка: Сташкевич Викентий Владиславович
Рождение ребёнка
18.11.1907
Дочь: (Сташкевич) Юзефа Викентьевна
Отец ребёнка: Сташкевич Викентий Владиславович
Рождение ребёнка
10.05.1909
Сын: Сташкевич Павел Викентьевич
Отец ребёнка: Сташкевич Викентий Владиславович
Рождение ребёнка
14.01.1912
Сын: Сташкевич Николай Викентьевич
Отец ребёнка: Сташкевич Викентий Владиславович
Смерть
Неизвестно