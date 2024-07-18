Сташкевич Павел Викентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1909
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1909
Рождение ребёнка
07.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сташкевич) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
10.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сташкевич) Анна Яковлевна
Смерть
1979