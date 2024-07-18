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Сташкевич Павел Викентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1909

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1909

Отец: Сташкевич Викентий Владиславович

Мать: (Башинская Сташкевич) Гонората Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сташкевич) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
10.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сташкевич) Анна Яковлевна

Смерть
1979

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