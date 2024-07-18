Сташкевич Владислав Петров-Антонов
Место рожденияд. Сташки, Овручский уезд, Волынская губерния
Дата рождения23.09.1823
Дата смерти01.01.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1823
Бракосочетание
20.11.1866
Рождение ребёнка
11.05.1867
Рождение ребёнка
28.03.1870
Сын: Сташкевич Викентий Владиславович
Мать ребёнка: (Олиховская Сташкевич) Анна Станиславовна
Рождение ребёнка
25.02.1872
Рождение ребёнка
24.09.1876
Сын: Сташкевич Марьян Владиславович
Мать ребёнка: (Олиховская Сташкевич) Анна Станиславовна
Смерть
01.01.1892