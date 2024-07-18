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Сташкевич Владислав Петров-Антонов

Место рождения

д. Сташки, Овручский уезд, Волынская губерния

Дата рождения

23.09.1823

Дата смерти

01.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1823

Отец: Сташкевич Петр-Антон Иванов

Мать: (Макаревич Сташкевич) Анна

Бракосочетание
20.11.1866

Жена: (Олиховская Сташкевич) Анна Станиславовна

Рождение ребёнка
11.05.1867

Дочь: (Сташкевич Башинская) Филиппина Владиславовна

Мать ребёнка: (Олиховская Сташкевич) Анна Станиславовна

Рождение ребёнка
28.03.1870

Сын: Сташкевич Викентий Владиславович

Мать ребёнка: (Олиховская Сташкевич) Анна Станиславовна

Рождение ребёнка
25.02.1872

Дочь: (Сташкевич Скуратовская) Виктория-Филомена Владиславовна

Мать ребёнка: (Олиховская Сташкевич) Анна Станиславовна

Рождение ребёнка
24.09.1876

Сын: Сташкевич Марьян Владиславович

Мать ребёнка: (Олиховская Сташкевич) Анна Станиславовна

Смерть
01.01.1892

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