Башарин Григорий Панкратов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти1742
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Башарин Панкрат
Мать: дочь Башарина
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Федора Григорьева
Мать ребёнка: Марфа Семенова
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Матрена Григорьева
Мать ребёнка: Марфа Семенова
Рождение ребёнка
1717
Сын: Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Марфа Семенова
Рождение ребёнка
1727
Сын: Башарин Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Марфа Семенова
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Феодора Григорьева
Мать ребёнка: Марфа Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Семенова
Смерть
1742
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана