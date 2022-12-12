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Башарин Григорий Панкратов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1742

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Башарин Панкрат

Мать: дочь Башарина

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Федора Григорьева

Мать ребёнка: Марфа Семенова

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Матрена Григорьева

Мать ребёнка: Марфа Семенова

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Григорий Григорьев

Мать ребёнка: Марфа Семенова

Рождение ребёнка
1727

Сын: Башарин Григорий Григорьев

Мать ребёнка: Марфа Семенова

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Феодора Григорьева

Мать ребёнка: Марфа Семенова

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Семенова

Смерть
1742
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
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