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Марфа Семенова

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Место рождения

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1675

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Семен Прокофьев?

Мать: не указана

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Федора Григорьева

Отец ребёнка: Башарин Григорий Панкратов

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Матрена Григорьева

Отец ребёнка: Башарин Григорий Панкратов

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Башарин Григорий Панкратов

Рождение ребёнка
1727

Сын: Башарин Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Башарин Григорий Панкратов

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Феодора Григорьева

Отец ребёнка: Башарин Григорий Панкратов

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башарин Григорий Панкратов

Смерть
1777
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
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