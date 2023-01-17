Марфа Семенова
Место рождения
Дата рождения1675
Дата смерти1777
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Семен Прокофьев?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Федора Григорьева
Отец ребёнка: Башарин Григорий Панкратов
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Матрена Григорьева
Отец ребёнка: Башарин Григорий Панкратов
Рождение ребёнка
1717
Сын: Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Башарин Григорий Панкратов
Рождение ребёнка
1727
Сын: Башарин Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Башарин Григорий Панкратов
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Феодора Григорьева
Отец ребёнка: Башарин Григорий Панкратов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1777
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана