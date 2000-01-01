(Башарина) дочь Башарина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Башарина) дочь Башарина

(Башарина) дочь Башарина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1710

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Башарин Василий Леонтьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Башарин Григорий Панкратов

Отец ребёнка: Башарин Панкрат

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башарин Панкрат

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
До 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close