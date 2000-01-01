Башарин (Башарин) Панкрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башарин (Башарин) Панкрат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1710

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Башарин Григорий Панкратов

Мать ребёнка: дочь Башарина

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: дочь Башарина

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
До 1710
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