Скобельцына (Яроцкая) Клавдия Александровна 18.01.1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Скобельцына (Яроцкая) Клавдия Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 18.01.1865

умерла 18.04.1887

Мать
Яроцкая (Корсакова) Екатерина Асинкритовна07.11.1840 г.р.
Отец
Яроцкий Александр Самуилович13.08.1822 г.р.
Супруги
Скобельцын Владимир Владимирович16.03.1863 г.р.
Дети
Скобельцин Владимир Владимирович1884 г.р.
Скобельцин Степан Владимирович1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1865

Отец: Яроцкий Александр Самуилович

Мать: Яроцкая (Корсакова) Екатерина Асинкритовна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Скобельцин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Скобельцын Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Скобельцин Степан Владимирович

Отец ребёнка: Скобельцын Владимир Владимирович

Смерть
18.04.1887

Бракосочетание
26.01.1892

Муж: Скобельцын Владимир Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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