Скобельцына (Яроцкая) Клавдия Александровна
женский, родилась 18.01.1865
умерла 18.04.1887
МатьЯроцкая (Корсакова) Екатерина Асинкритовна07.11.1840 г.р.
ОтецЯроцкий Александр Самуилович13.08.1822 г.р.
Супруги
Скобельцын Владимир Владимирович16.03.1863 г.р.
Дети
Скобельцин Владимир Владимирович1884 г.р.
Скобельцин Степан Владимирович1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1865
Рождение ребёнка
1884
Сын: Скобельцин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Скобельцын Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Скобельцин Степан Владимирович
Отец ребёнка: Скобельцын Владимир Владимирович
Смерть
18.04.1887
Бракосочетание
26.01.1892
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург