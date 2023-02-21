Скобельцына (Яроцкая) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скобельцына (Яроцкая) Клавдия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1865

Дата смерти

18.04.1887

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1865

Отец: Яроцкий Александр Самуилович

Мать: Яроцкая Екатерина Асинкритовна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Скобельцин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Скобельцын Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Скобельцин Степан Владимирович

Отец ребёнка: Скобельцын Владимир Владимирович

Смерть
18.04.1887
Бракосочетание
26.01.1892

Муж: Скобельцын Владимир Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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