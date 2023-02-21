Скобельцына (Яроцкая) Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1865
Дата смерти18.04.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1865
Рождение ребёнка
1884
Сын: Скобельцин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Скобельцын Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Скобельцин Степан Владимирович
Отец ребёнка: Скобельцын Владимир Владимирович
Смерть
18.04.1887
Бракосочетание
26.01.1892
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния