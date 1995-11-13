Скобельцин Степан Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
30.04.1921
Сын: Скобельцын Кирилл Степанович
Мать ребёнка: Скобельцыеа Софья Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.1921
Сын: Скобельцын Борис Степанович
Мать ребёнка: Скобельцыеа Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скобельцын Владимир Степанович
Мать ребёнка: Скобельцыеа Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скобельцына Алла Степановна
Мать ребёнка: Скобельцыеа Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скобельцын Глеб Степанович
Мать ребёнка: Скобельцыеа Софья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952