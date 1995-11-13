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Скобельцин Степан Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Скобельцын Владимир Владимирович

Мать: Скобельцына Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
30.04.1921

Сын: Скобельцын Кирилл Степанович

Мать ребёнка: Скобельцыеа Софья Ивановна

Рождение ребёнка
30.04.1921

Сын: Скобельцын Борис Степанович

Мать ребёнка: Скобельцыеа Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скобельцын Владимир Степанович

Мать ребёнка: Скобельцыеа Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скобельцына Алла Степановна

Мать ребёнка: Скобельцыеа Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скобельцын Глеб Степанович

Мать ребёнка: Скобельцыеа Софья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скобельцыеа Софья Ивановна

Смерть
1952
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