Скобельцыеа (Авакова) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скобельцыеа (Авакова) Софья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1921

Сын: Скобельцын Кирилл Степанович

Отец ребёнка: Скобельцин Степан Владимирович

Рождение ребёнка
30.04.1921

Сын: Скобельцын Борис Степанович

Отец ребёнка: Скобельцин Степан Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скобельцын Владимир Степанович

Отец ребёнка: Скобельцин Степан Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скобельцына Алла Степановна

Отец ребёнка: Скобельцин Степан Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скобельцын Глеб Степанович

Отец ребёнка: Скобельцин Степан Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скобельцин Степан Владимирович

Смерть
Неизвестно
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