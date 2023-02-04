Скобельцыеа (Авакова) Софья Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Скобельцыеа (Авакова) Софья Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Скобельцин Степан Владимирович1886 г.р.
Дети
Скобельцын Борис Степанович30.04.1921 г.р.
Скобельцын Кирилл Степанович30.04.1921 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скобельцын Владимир Степанович

Отец ребёнка: Скобельцин Степан Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скобельцына Алла Степановна

Отец ребёнка: Скобельцин Степан Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скобельцын Глеб Степанович

Отец ребёнка: Скобельцин Степан Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скобельцин Степан Владимирович

Рождение ребёнка
30.04.1921

Сын: Скобельцын Кирилл Степанович

Отец ребёнка: Скобельцин Степан Владимирович

Рождение ребёнка
30.04.1921

Сын: Скобельцын Борис Степанович

Отец ребёнка: Скобельцин Степан Владимирович

Смерть
Неизвестно

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