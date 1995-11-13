Скобельцыеа (Авакова) Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1921
Сын: Скобельцын Кирилл Степанович
Отец ребёнка: Скобельцин Степан Владимирович
Рождение ребёнка
30.04.1921
Сын: Скобельцын Борис Степанович
Отец ребёнка: Скобельцин Степан Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скобельцын Владимир Степанович
Отец ребёнка: Скобельцин Степан Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скобельцына Алла Степановна
Отец ребёнка: Скобельцин Степан Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скобельцын Глеб Степанович
Отец ребёнка: Скобельцин Степан Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно