Скобельцыеа (Авакова) Софья Ивановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Скобельцин Степан Владимирович1886 г.р.
Дети
Скобельцын Борис Степанович30.04.1921 г.р.
Скобельцын Кирилл Степанович30.04.1921 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скобельцын Владимир Степанович
Отец ребёнка: Скобельцин Степан Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скобельцына Алла Степановна
Отец ребёнка: Скобельцин Степан Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скобельцын Глеб Степанович
Отец ребёнка: Скобельцин Степан Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1921
Сын: Скобельцын Кирилл Степанович
Отец ребёнка: Скобельцин Степан Владимирович
Рождение ребёнка
30.04.1921
Сын: Скобельцын Борис Степанович
Отец ребёнка: Скобельцин Степан Владимирович
Смерть
Неизвестно