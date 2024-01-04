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Скобельцын Владимир Владимирович

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

16.03.1863

Дата смерти

11.06.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Скобельцин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Скобельцына Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Скобельцин Степан Владимирович

Мать ребёнка: Скобельцына Клавдия Александровна

Бракосочетание
26.01.1892

Жена: Скобельцына Клавдия Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.06.1947
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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