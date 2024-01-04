Скобельцын Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения16.03.1863
Дата смерти11.06.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Скобельцин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Скобельцына Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Скобельцин Степан Владимирович
Мать ребёнка: Скобельцына Клавдия Александровна
Бракосочетание
26.01.1892
Смерть
11.06.1947