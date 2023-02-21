Яроцкий Александр Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1822
Дата смерти28.06.1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1863
Рождение ребёнка
18.01.1865
Дочь: Скобельцына Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Яроцкая Екатерина Асинкритовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яроцкий Самуил Александрович
Мать ребёнка: Яроцкая Екатерина Асинкритовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пиранг Мария Александровна
Мать ребёнка: Яроцкая Екатерина Асинкритовна
Смерть
28.06.1874