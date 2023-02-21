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Яроцкий Александр Самуилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1822

Дата смерти

28.06.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1863

Жена: Яроцкая Екатерина Асинкритовна

Рождение ребёнка
18.01.1865

Дочь: Скобельцына Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Яроцкая Екатерина Асинкритовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яроцкий Самуил Александрович

Мать ребёнка: Яроцкая Екатерина Асинкритовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пиранг Мария Александровна

Мать ребёнка: Яроцкая Екатерина Асинкритовна

Смерть
28.06.1874
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