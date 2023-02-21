Яроцкая (Корсакова) Екатерина Асинкритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яроцкая (Корсакова) Екатерина Асинкритовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1840

Отец: Корсаков Асинкрит Львович

Мать: Корсакова Клавдия Александровна

Бракосочетание
11.02.1859

Муж: Шамшев Николай Александрович

Бракосочетание
26.04.1863

Муж: Яроцкий Александр Самуилович

Рождение ребёнка
18.01.1865

Дочь: Скобельцына Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Яроцкий Александр Самуилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яроцкий Самуил Александрович

Отец ребёнка: Яроцкий Александр Самуилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пиранг Мария Александровна

Отец ребёнка: Яроцкий Александр Самуилович

Смерть
Неизвестно
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