Яроцкая (Корсакова) Екатерина Асинкритовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1840
Бракосочетание
11.02.1859
Бракосочетание
26.04.1863
Рождение ребёнка
18.01.1865
Дочь: Скобельцына Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Яроцкий Александр Самуилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яроцкий Самуил Александрович
Отец ребёнка: Яроцкий Александр Самуилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пиранг Мария Александровна
Отец ребёнка: Яроцкий Александр Самуилович
Смерть
Неизвестно