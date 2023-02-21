Корсакова (Калитеевская) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Калитеевская) Клавдия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.04.1897

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1838

Муж: Корсаков Асинкрит Львович

Рождение ребёнка
07.11.1840

Дочь: Яроцкая Екатерина Асинкритовна

Отец ребёнка: Корсаков Асинкрит Львович

Рождение ребёнка
13.01.1845

Дочь: Аносова Мария Асинкритовна

Отец ребёнка: Корсаков Асинкрит Львович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Корсаков Иван старший Асинкритович

Отец ребёнка: Корсаков Асинкрит Львович

Рождение ребёнка
02.04.1850

Сын: Корсаков Иван младший Асинкритович

Отец ребёнка: Корсаков Асинкрит Львович

Рождение ребёнка
03.03.1852

Дочь: Корсакова Елена Асинкритовна

Отец ребёнка: Корсаков Асинкрит Львович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Корсаков Митрофан Асинкритович

Отец ребёнка: Корсаков Асинкрит Львович

Смерть
25.04.1897
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