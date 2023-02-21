Корсакова (Калитеевская) Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.04.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1838
Рождение ребёнка
07.11.1840
Дочь: Яроцкая Екатерина Асинкритовна
Отец ребёнка: Корсаков Асинкрит Львович
Рождение ребёнка
13.01.1845
Дочь: Аносова Мария Асинкритовна
Отец ребёнка: Корсаков Асинкрит Львович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Корсаков Иван старший Асинкритович
Отец ребёнка: Корсаков Асинкрит Львович
Рождение ребёнка
02.04.1850
Сын: Корсаков Иван младший Асинкритович
Отец ребёнка: Корсаков Асинкрит Львович
Рождение ребёнка
03.03.1852
Дочь: Корсакова Елена Асинкритовна
Отец ребёнка: Корсаков Асинкрит Львович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Корсаков Митрофан Асинкритович
Отец ребёнка: Корсаков Асинкрит Львович
Смерть
25.04.1897