Корсаков Иван младший Асинкритович 02.04.1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корсаков Иван младший Асинкритович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 02.04.1850

умер 24.03.1912

Отец
Корсаков Асинкрит Львович02.04.1799 г.р.
Мать
Корсакова (Калитеевская) Клавдия АлександровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Корсакова (Фон Бок) Елена ФёдоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Барт-Лопатина (Корсакова) Екатерина Ивановна06.05.1880 г.р.
Корсаков Фёдор Иванович29.06.1883 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1850

Отец: Корсаков Асинкрит Львович

Мать: Корсакова (Калитеевская) Клавдия Александровна

Бракосочетание
01.07.1879

Жена: Корсакова (Фон Бок) Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
06.05.1880

Дочь: Барт-Лопатина (Корсакова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Корсакова (Фон Бок) Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
29.06.1883

Сын: Корсаков Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Корсакова (Фон Бок) Елена Фёдоровна

Смерть
24.03.1912

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