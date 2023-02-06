Корсаков Иван младший Асинкритович
мужской, родился 02.04.1850
умер 24.03.1912
ОтецКорсаков Асинкрит Львович02.04.1799 г.р.
МатьКорсакова (Калитеевская) Клавдия АлександровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Корсакова (Фон Бок) Елена ФёдоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Барт-Лопатина (Корсакова) Екатерина Ивановна06.05.1880 г.р.
Корсаков Фёдор Иванович29.06.1883 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1850
Бракосочетание
01.07.1879
Рождение ребёнка
06.05.1880
Дочь: Барт-Лопатина (Корсакова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Корсакова (Фон Бок) Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.06.1883
Мать ребёнка: Корсакова (Фон Бок) Елена Фёдоровна
Смерть
24.03.1912