Берестнева (Кошкина) Параскева Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти11.03.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.10.1877
Рождение ребёнка
26.08.1878
Дочь: (Берестнева) Елизавета Митрофановна
Отец ребёнка: Берестнев Митрофан Петрович
Рождение ребёнка
06.07.1880
Сын: Берестнев Михаил Митрофанович
Отец ребёнка: Берестнев Митрофан Петрович
Рождение ребёнка
01.10.1882
Сын: Берестнев Андрей Митрофанович
Отец ребёнка: Берестнев Митрофан Петрович
Рождение ребёнка
03.06.1885
Дочь: Берестнева (Берестнева) Акилина Митрофановна
Отец ребёнка: Берестнев Митрофан Петрович
Рождение ребёнка
18.01.1888
Дочь: Берестнева (Берестнева) Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Берестнев Митрофан Петрович
Рождение ребёнка
01.02.1890
Дочь: (Берестнева) Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Берестнев Митрофан Петрович
Рождение ребёнка
28.02.1894
Сын: Берестнев Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Берестнев Митрофан Петрович
Смерть
11.03.1895
Похороны
12.03.1895