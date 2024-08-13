Берестнева (Кошкина) Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестнева (Кошкина) Параскева Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

11.03.1895

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Кошкин Федор Парамонович

Мать: Кошкина (Кошкина) Параскева Пантелеевна?

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.10.1877

Муж: Берестнев Митрофан Петрович

Рождение ребёнка
26.08.1878

Дочь: (Берестнева) Елизавета Митрофановна

Отец ребёнка: Берестнев Митрофан Петрович

Рождение ребёнка
06.07.1880

Сын: Берестнев Михаил Митрофанович

Отец ребёнка: Берестнев Митрофан Петрович

Рождение ребёнка
01.10.1882

Сын: Берестнев Андрей Митрофанович

Отец ребёнка: Берестнев Митрофан Петрович

Рождение ребёнка
03.06.1885

Дочь: Берестнева (Берестнева) Акилина Митрофановна

Отец ребёнка: Берестнев Митрофан Петрович

Рождение ребёнка
18.01.1888

Дочь: Берестнева (Берестнева) Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Берестнев Митрофан Петрович

Рождение ребёнка
01.02.1890

Дочь: (Берестнева) Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Берестнев Митрофан Петрович

Рождение ребёнка
28.02.1894

Сын: Берестнев Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Берестнев Митрофан Петрович

Смерть
11.03.1895
Похороны
12.03.1895

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