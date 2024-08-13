Кошкина (Кошкина) Параскева Пантелеевна?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Присекина (Кошкина) Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Кошкин Федор Парамонович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кошкин Федор Парамонович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Берестнева (Кошкина) Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Кошкин Федор Парамонович