Кошкина (Кошкина) Параскева Пантелеевна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Кошкина) Параскева Пантелеевна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Присекина (Кошкина) Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Кошкин Федор Парамонович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Стефан Федорович

Отец ребёнка: Кошкин Федор Парамонович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Берестнева (Кошкина) Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Кошкин Федор Парамонович

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