Кошкин Федор Парамонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Кошкин Парамон Никитич
Мать: Кошкина Васса Никитична
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Присекина (Кошкина) Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Параскева Пантелеевна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Параскева Пантелеевна?
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Берестнева (Кошкина) Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Параскева Пантелеевна?