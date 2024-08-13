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Кошкин Федор Парамонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Кошкин Парамон Никитич

Мать: Кошкина Васса Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Присекина (Кошкина) Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Параскева Пантелеевна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Стефан Федорович

Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Параскева Пантелеевна?

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Берестнева (Кошкина) Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Параскева Пантелеевна?

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