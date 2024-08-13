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Берестнев Митрофан Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Берестнев Петр Никифорович

Мать: Побежимова (Трубицына) Ольга Панфиловна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.10.1877

Жена: Берестнева (Кошкина) Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
26.08.1878

Дочь: (Берестнева) Елизавета Митрофановна

Мать ребёнка: Берестнева (Кошкина) Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
06.07.1880

Сын: Берестнев Михаил Митрофанович

Мать ребёнка: Берестнева (Кошкина) Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
01.10.1882

Сын: Берестнев Андрей Митрофанович

Мать ребёнка: Берестнева (Кошкина) Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
03.06.1885

Дочь: Берестнева (Берестнева) Акилина Митрофановна

Мать ребёнка: Берестнева (Кошкина) Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
18.01.1888

Дочь: Берестнева (Берестнева) Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Берестнева (Кошкина) Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
01.02.1890

Дочь: (Берестнева) Анна Митрофановна

Мать ребёнка: Берестнева (Кошкина) Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
28.02.1894

Сын: Берестнев Василий Митрофанович

Мать ребёнка: Берестнева (Кошкина) Параскева Федоровна

Бракосочетание
02.06.1897

Жена: не указана

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