Берестнев Митрофан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.10.1877
Рождение ребёнка
26.08.1878
Дочь: (Берестнева) Елизавета Митрофановна
Мать ребёнка: Берестнева (Кошкина) Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
06.07.1880
Сын: Берестнев Михаил Митрофанович
Мать ребёнка: Берестнева (Кошкина) Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
01.10.1882
Сын: Берестнев Андрей Митрофанович
Мать ребёнка: Берестнева (Кошкина) Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
03.06.1885
Рождение ребёнка
18.01.1888
Рождение ребёнка
01.02.1890
Дочь: (Берестнева) Анна Митрофановна
Мать ребёнка: Берестнева (Кошкина) Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
28.02.1894
Сын: Берестнев Василий Митрофанович
Мать ребёнка: Берестнева (Кошкина) Параскева Федоровна
Бракосочетание
02.06.1897
Жена: не указана