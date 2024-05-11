Делле (Кох) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиДо 22.08.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Erik Amburger Database on Foreigners in Pre-Revolutionary Russia | Картотека персональных сведений об иностранцах, живших и работавших в России до 1917 года профессора Эрика Николаевича Амбургера на с... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1841 ст.
Сын: Делле Константин Федорович
Отец ребёнка: Делле Федор Августович
Рождение ребёнка
04.02.1844 ст.
Дочь: Пфеффер (Делле) Каролина Федоровна
Отец ребёнка: Делле Федор Августович
Рождение ребёнка
21.04.1847 ст.
Отец ребёнка: Делле Федор Августович
Erik Amburger Database on Foreigners in Pre-Revolutionary Russia | Картотека персональных сведений об иностранцах, живших и работавших в России до 1917 года профессора Эрика Николаевича Амбургера на с... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1849 ст.
Дочь: Краснопольская (Делле) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Делле Федор Августович
Смерть
До 22.08.1893
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
St. Peterburgisches evangelisches Sonntagsblatt | «Санкт-Петербургская евангелическая воскресная газета». Издавалась с 1858 года | 1893, 272, 22.8.