Делле (Кох) Елизавета 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Делле (Кох) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

До 22.08.1893

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Делле Федор Августович

Упоминание
Неизвестно
Erik Amburger Database on Foreigners in Pre-Revolutionary Russia | Картотека персональных сведений об иностранцах, живших и работавших в России до 1917 года профессора Эрика Николаевича Амбургера на с... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1841 ст.

Сын: Делле Константин Федорович

Отец ребёнка: Делле Федор Августович

Карагаджи, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი , კახეთი
Рождение ребёнка
04.02.1844 ст.

Дочь: Пфеффер (Делле) Каролина Федоровна

Отец ребёнка: Делле Федор Августович

Карагаджи, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი , კახეთი
Рождение ребёнка
21.04.1847 ст.

Сын: Делле Август Федорович

Отец ребёнка: Делле Федор Августович

Карагаджи, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი , კახეთი
Erik Amburger Database on Foreigners in Pre-Revolutionary Russia | Картотека персональных сведений об иностранцах, живших и работавших в России до 1917 года профессора Эрика Николаевича Амбургера на с... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1849 ст.

Дочь: Краснопольская (Делле) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Делле Федор Августович

Смерть
До 22.08.1893
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
St. Peterburgisches evangelisches Sonntagsblatt | «Санкт-Петербургская евангелическая воскресная газета». Издавалась с 1858 года | 1893, 272, 22.8.

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