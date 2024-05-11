Делле Константин Федорович
Место рождения
Дата рождения01.11.1841 ст.
Дата смерти06.02.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1841 ст.
Отец: Делле Федор Августович
Мать: Делле (Кох) Елизавета
Восприемник
Неизвестно
Мария Анна Каролина Пфеффер
Упоминание
Неизвестно
Фамильное дерево К.Д. Могилко | https://www.kdmogilko.info/kopiya-hintibidze-p-s
Упоминание
Неизвестно
Erik Amburger Database on Foreigners in Pre-Revolutionary Russia | Картотека персональных сведений об иностранцах, живших и работавших в России до 1917 года профессора Эрика Николаевича Амбургера на с... Показать все
Крещение
26.10.1843 ст.
Восприемники: Фридрих Миллер Закомельский, Евдокия Чеботкевич
Бракосочетание
03.05.1870 ст.
Жена: Делле (Дюмигрон) Луиза
Рождение ребёнка
03.08.1874 ст.
Дочь: Делле Луиза Мария Константиновна
Мать ребёнка: Делле (Дюмигрон) Луиза
Рождение ребёнка
27.10.1876 ст.
Сын: Делле Георгий Константинович
Мать ребёнка: Делле (Дюмигрон) Луиза
Рождение ребёнка
06.10.1889
Дочь: Могилко (Гордеева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Маркова Зинаида Ивановна
Смерть
06.02.1913 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Erik Amburger Database on Foreigners in Pre-Revolutionary Russia | Картотека персональных сведений об иностранцах, живших и работавших в России до 1917 года профессора Эрика Николаевича Амбургера на с... Показать все