Делле Константин Федорович 01.11.1841 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Делле Константин Федорович

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Место рождения

Карагаджи, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი , კახეთი

Дата рождения

01.11.1841 ст.

Дата смерти

06.02.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1841 ст.

Отец: Делле Федор Августович

Мать: Делле (Кох) Елизавета

Карагаджи, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი , კახეთი
Восприемник
Неизвестно
Мария Анна Каролина Пфеффер
Упоминание
Неизвестно
Фамильное дерево К.Д. Могилко | https://www.kdmogilko.info/kopiya-hintibidze-p-s
Упоминание
Неизвестно
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Крещение
26.10.1843 ст.
Восприемники: Фридрих Миллер Закомельский, Евдокия Чеботкевич
Бракосочетание
03.05.1870 ст.

Жена: Делле (Дюмигрон) Луиза

Рождение ребёнка
03.08.1874 ст.

Дочь: Делле Луиза Мария Константиновна

Мать ребёнка: Делле (Дюмигрон) Луиза

Рождение ребёнка
27.10.1876 ст.

Сын: Делле Георгий Константинович

Мать ребёнка: Делле (Дюмигрон) Луиза

Рождение ребёнка
06.10.1889

Дочь: Могилко (Гордеева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Маркова Зинаида Ивановна

Смерть
06.02.1913 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Erik Amburger Database on Foreigners in Pre-Revolutionary Russia | Картотека персональных сведений об иностранцах, живших и работавших в России до 1917 года профессора Эрика Николаевича Амбургера на с... Показать все

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