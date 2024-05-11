Делле Федор Августович 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Делле Федор Августович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

15.07.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Делле (Dölle) Август (Friedrich Karl August) (Friedrich Karl August)

Мать: Dölle (Defal) Maria Theresia Mathilde

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Делле (Кох) Елизавета

Упоминание
Неизвестно
Erik Amburger Database on Foreigners in Pre-Revolutionary Russia | Картотека персональных сведений об иностранцах, живших и работавших в России до 1917 года профессора Эрика Николаевича Амбургера на с... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный служащий
Рождение ребёнка
01.11.1841 ст.

Сын: Делле Константин Федорович

Мать ребёнка: Делле (Кох) Елизавета

Карагаджи, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი , კახეთი
Рождение ребёнка
04.02.1844 ст.

Дочь: Пфеффер (Делле) Каролина Федоровна

Мать ребёнка: Делле (Кох) Елизавета

Карагаджи, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი , კახეთი
Рождение ребёнка
21.04.1847 ст.

Сын: Делле Август Федорович

Мать ребёнка: Делле (Кох) Елизавета

Карагаджи, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი , კახეთი
Erik Amburger Database on Foreigners in Pre-Revolutionary Russia | Картотека персональных сведений об иностранцах, живших и работавших в России до 1917 года профессора Эрика Николаевича Амбургера на с... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1849 ст.

Дочь: Краснопольская (Делле) Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Делле (Кох) Елизавета

Смерть
15.07.1879 ст.

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