Делле Федор Августович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти15.07.1879 ст.
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Делле (Кох) Елизавета
Упоминание
Неизвестно
Erik Amburger Database on Foreigners in Pre-Revolutionary Russia | Картотека персональных сведений об иностранцах, живших и работавших в России до 1917 года профессора Эрика Николаевича Амбургера на с... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный служащий
Рождение ребёнка
01.11.1841 ст.
Сын: Делле Константин Федорович
Мать ребёнка: Делле (Кох) Елизавета
Рождение ребёнка
04.02.1844 ст.
Дочь: Пфеффер (Делле) Каролина Федоровна
Мать ребёнка: Делле (Кох) Елизавета
Рождение ребёнка
21.04.1847 ст.
Мать ребёнка: Делле (Кох) Елизавета
Erik Amburger Database on Foreigners in Pre-Revolutionary Russia | Картотека персональных сведений об иностранцах, живших и работавших в России до 1917 года профессора Эрика Николаевича Амбургера на с... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1849 ст.
Дочь: Краснопольская (Делле) Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Делле (Кох) Елизавета
Смерть
15.07.1879 ст.