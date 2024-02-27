Делле (Дюмигрон) Луиза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.05.1870 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1874 ст.
Дочь: Делле Луиза Мария Константиновна
Отец ребёнка: Делле Константин Федорович
Рождение ребёнка
27.10.1876 ст.
Сын: Делле Георгий Константинович
Отец ребёнка: Делле Константин Федорович
Смерть
1907