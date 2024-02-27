Делле (Дюмигрон) Луиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делле (Дюмигрон) Луиза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.05.1870 ст.

Муж: Делле Константин Федорович

Рождение ребёнка
03.08.1874 ст.

Дочь: Делле Луиза Мария Константиновна

Отец ребёнка: Делле Константин Федорович

Рождение ребёнка
27.10.1876 ст.

Сын: Делле Георгий Константинович

Отец ребёнка: Делле Константин Федорович

Смерть
1907
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