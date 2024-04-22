Пфеффер (Делле) Каролина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПфеффер (Делле) Каролина Федоровна

Пфеффер (Делле) Каролина Федоровна

avatar

Место рождения

Карагаджи, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი , კახეთი

Дата рождения

04.02.1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1844 ст.

Отец: Делле Федор Августович

Мать: Делле Елизавета

Карагаджи, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი , კახეთი
Бракосочетание
1868

Муж: Пфеффер Карл Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
О свадьбе объявлено - 8.11.1868 («С-Петерб. еванг. воскр. газета» 1868, 364, 10.11) | St. Peterburgisches evangelisches Sonntagsblatt | «Санкт-Петербургская евангелическая воскресная газета». Издавал... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1869 ст.

Дочь: Пфеффер Мария Анна Каролина

Отец ребёнка: Пфеффер Карл Иванович

Рождение ребёнка
30.05.1871 ст.

Дочь: Ребовская Елена Карловна

Отец ребёнка: Пфеффер Карл Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1875 ст.

Сын: Пфеффер Александр Иван Карл

Отец ребёнка: Пфеффер Карл Иванович

Рождение ребёнка
18.11.1878 ст.

Сын: Пфеффер Георгий Август

Отец ребёнка: Пфеффер Карл Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close