Делле Август Федорович
Место рождения
Дата рождения21.04.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1847 ст.
Отец: Делле Федор Августович
Мать: Делле (Кох) Елизавета
Erik Amburger Database on Foreigners in Pre-Revolutionary Russia | Картотека персональных сведений об иностранцах, живших и работавших в России до 1917 года профессора Эрика Николаевича Амбургера на с... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Erik Amburger Database on Foreigners in Pre-Revolutionary Russia | Картотека персональных сведений об иностранцах, живших и работавших в России до 1917 года профессора Эрика Николаевича Амбургера на с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно