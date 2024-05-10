Делле Август Федорович 21.04.1847 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Делле Август Федорович

Место рождения

Карагаджи, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი , კახეთი

Дата рождения

21.04.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1847 ст.

Отец: Делле Федор Августович

Мать: Делле (Кох) Елизавета

Карагаджи, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი , კახეთი
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Упоминание
Неизвестно
Erik Amburger Database on Foreigners in Pre-Revolutionary Russia | Картотека персональных сведений об иностранцах, живших и работавших в России до 1917 года профессора Эрика Николаевича Амбургера на с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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