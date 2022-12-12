Бакулина Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1871 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1889 ст.
Бракосочетание
03.02.1889 ст.
Рождение ребёнка
30.11.1891 ст.
Дочь: Лысова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Лысов Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
24.12.1895 ст.
Дочь: Лысова Анисия Алексеевна
Отец ребёнка: Лысов Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
21.08.1898 ст.
Сын: Лысов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Лысов Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
25.11.1899 ст.
Отец ребёнка: Лысов Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
01.07.1901 ст.
Отец ребёнка: Лысов Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
09.08.1902 ст.
Дочь: Лысова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Лысов Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1906 ст.
Дочь: Лысова дочь Алексеевна
Отец ребёнка: Лысов Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
08.10.1909 ст.
Отец ребёнка: Лысов Алексей Ефимович