Лысов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

08.10.1909 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1868 г.р.

Мать

Вычислено 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1909 ст.

Отец: Лысов Алексей Ефимович

Мать: Бакулина Наталья Николаевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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