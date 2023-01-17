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Лысова Анисия Алексеевна
Лысова Анисия Алексеевна
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Место рождения
Ивановской
, Орловский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
24.12.1895 ст.
Пол
Женский
Отец
Лысов Алексей Ефимович
Вычислено 1868 г.р.
Мать
Бакулина Наталья Николаевна
Вычислено 1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1895 ст.
Отец:
Лысов Алексей Ефимович
Мать:
Бакулина Наталья Николаевна
Ивановской
, Орловский уезд, Вятская губерния
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