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Лысов Алексей Ефимович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868 ст.

Отец: Лысов Ефим Васильевич

Мать: - Александра Алексеевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.02.1889 ст.

Жена: Бакулина Наталья Николаевна

Бракосочетание
03.02.1889 ст.

Жена: Бакулина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
30.11.1891 ст.

Дочь: Лысова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Бакулина Наталья Николаевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1895 ст.

Дочь: Лысова Анисия Алексеевна

Мать ребёнка: Бакулина Наталья Николаевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1898 ст.

Сын: Лысов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Бакулина Наталья Николаевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1899 ст.

Сын: Лысов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Бакулина Наталья Николаевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1901 ст.

Сын: Лысов Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Бакулина Наталья Николаевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1902 ст.

Дочь: Лысова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Бакулина Наталья Николаевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1906 ст.

Дочь: Лысова дочь Алексеевна

Мать ребёнка: Бакулина Наталья Николаевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1909 ст.

Сын: Лысов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Бакулина Наталья Николаевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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