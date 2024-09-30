Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумакова (Бебелина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бебелин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бебелина) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Бебелин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафонова (Бебелина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бебелин Иван Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бебелин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
15.03.1901

Сын: Бебелин Федор Иванович

Отец ребёнка: Бебелин Иван Кузьмич

Рыльково, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Бебелин Илья Иванович

Отец ребёнка: Бебелин Иван Кузьмич

Рыльково, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Бебелин Николай Иванович

Отец ребёнка: Бебелин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Любимцева (Бебелина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Бебелин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
30.01.1918

Дочь: Краснова (Бебелина) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Бебелин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Бебелин Павел Иванович

Отец ребёнка: Бебелин Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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