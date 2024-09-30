Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумакова (Бебелина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бебелин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бебелина) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Бебелин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонова (Бебелина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бебелин Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бебелин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
15.03.1901
Отец ребёнка: Бебелин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Бебелин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Бебелин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Любимцева (Бебелина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Бебелин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
30.01.1918
Дочь: Краснова (Бебелина) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Бебелин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Бебелин Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно