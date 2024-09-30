Бебелин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБебелин Николай Иванович

Бебелин Николай Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Бебелин Иван Кузьмич

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бебелина) Инна Николаевна

Мать ребёнка: Бебелина Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бебелина Анна Петровна

Рождение ребёнка
07.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бебелина Анна Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1944
Причина смерти: Погиб на войне

Мы используем куки для улучшения работы сайта.