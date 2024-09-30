Бебелина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебелина Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.
1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бебелин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вичак Федор Федорович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бебелина) Инна Николаевна

Отец ребёнка: Бебелин Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бебелин Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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