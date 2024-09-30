Бебелина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бебелина) Инна Николаевна
Отец ребёнка: Бебелин Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бебелин Николай Иванович
Смерть
Неизвестно