Краснова (Бебелина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Бебелина) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1918

Дата смерти

20.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1918

Отец: Бебелин Иван Кузьмич

Мать: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Краснов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Краснов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
12.02.1942

Дочь: Ворошилова (Краснова) Инна Николаевна

Отец ребёнка: Краснов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
26.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Николай Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.04.1985
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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