Краснова (Бебелина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1918
Дата смерти20.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1918
Отец: Бебелин Иван Кузьмич
Мать: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Сын: Краснов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Краснов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
12.02.1942
Дочь: Ворошилова (Краснова) Инна Николаевна
Отец ребёнка: Краснов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
26.05.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краснов Николай Николаевич
Смерть
20.04.1985