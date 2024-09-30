Краснов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1918
Дата смерти15.12.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Сын: Краснов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Краснова (Бебелина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1942
Дочь: Ворошилова (Краснова) Инна Николаевна
Мать ребёнка: Краснова (Бебелина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краснова (Бебелина) Александра Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.12.1994