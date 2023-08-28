Агафонова (Бебелина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бебелин Иван Кузьмич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Агафонов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Агафонов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агафонов Михаил
Смерть
Неизвестно