Агафонова (Бебелина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова (Бебелина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бебелин Иван Кузьмич

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Агафонов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агафонов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Михаил

Смерть
Неизвестно
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