Кислицын Иван Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицын Иван Назарович

Кислицын Иван Назарович

avatar

Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Кислицын Назар Миронович

Мать: Кислицына Анна Леонтиева

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
15.02.1831

Жена: Кислицына Агафия Яковлевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
1 брак
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кислицын Иван Иванович

Мать ребёнка: Кислицына Агафия Яковлевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Кислицына Агафия Яковлевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кислицын Иван Иванович

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Леонтиева

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кислицын Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Леонтиева

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Геогиевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
26.02.1850 ст.

Сын: Кислицын Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Геогиевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кислицын Фрол Иванович

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Геогиевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Евдокия Леонтиева

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
2 брак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Евдокия Геогиевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
3 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close