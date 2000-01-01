Кислицын Иван Назарович
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Кислицын Назар Миронович
Мать: Кислицына Анна Леонтиева
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
15.02.1831
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
1 брак
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Кислицына Агафия Яковлевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Кислицына Агафия Яковлевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Леонтиева
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кислицын Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Леонтиева
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Геогиевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
26.02.1850 ст.
Сын: Кислицын Алексей Иванович
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Геогиевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Геогиевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
2 брак
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
3 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858