Кислицына (?) Евдокия Геогиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Кислицын Иван Назарович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
26.02.1850 ст.
Сын: Кислицын Алексей Иванович
Отец ребёнка: Кислицын Иван Назарович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Кислицын Иван Назарович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
3 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858