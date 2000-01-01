Кислицына (?) Евдокия Геогиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицына (?) Евдокия Геогиевна

Кислицына (?) Евдокия Геогиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Кислицын Иван Назарович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
26.02.1850 ст.

Сын: Кислицын Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван Назарович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кислицын Фрол Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван Назарович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Иван Назарович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
3 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close