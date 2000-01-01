Кислицына (?) Евдокия Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти18.09.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Кислицын Иван Назарович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кислицын Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Кислицын Иван Назарович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
2 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
18.09.1846
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)