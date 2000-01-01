Кислицына (?) Евдокия Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (?) Евдокия Леонтиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

18.09.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кислицын Иван Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван Назарович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кислицын Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван Назарович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Иван Назарович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
2 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
18.09.1846
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
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