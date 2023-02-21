Кислицына (?) Анна Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицына (?) Анна Леонтиева

Кислицына (?) Анна Леонтиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

23.04.1845

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Марфа Назаровна

Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Федосия Назаровна

Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кислицын Макар Назарович

Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анисия Назаровна

Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кислицын Пётр Назарович

Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1811

Сын: Кислицын Иван Назарович

Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кислицын Иван Назарович

Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кислицын Андрей Назарович

Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анисия Назаровна

Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Кислицын Алексей Назарович

Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Пелагея Назаровна

Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Гликерия Назаровна

Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Попова Анисия Назаровна

Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Назар Миронович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
23.04.1845
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
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