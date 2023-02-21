Кислицына (?) Анна Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти23.04.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Марфа Назаровна
Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович
Дочь: Федосия Назаровна
Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович
Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович
Дочь: Анисия Назаровна
Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович
Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович
Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович
Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович
Сын: Кислицын Андрей Назарович
Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович
Дочь: Анисия Назаровна
Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович
Сын: Кислицын Алексей Назарович
Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович
Дочь: Пелагея Назаровна
Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович
Дочь: Гликерия Назаровна
Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович
Дочь: Попова Анисия Назаровна
Отец ребёнка: Кислицын Назар Миронович