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Кислицын Алексей Назарович

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Кислицын Назар Миронович

Мать: Кислицына Анна Леонтиева

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1834
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