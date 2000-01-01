Кислицын Алексей Назарович
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Кислицын Назар Миронович
Мать: Кислицына Анна Леонтиева
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1834