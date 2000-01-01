Кислицына (Жгулёва) Агафия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Жгулёва) Агафия Яковлевна

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Место рождения

п. Михаила Шишкина

Дата рождения

1812

Дата смерти

До 1837

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Жгулёв Яков Тимофеевич

Мать: не указана

п. Михаила Шишкина
Талицкий приход
Бракосочетание
15.02.1831

Муж: Кислицын Иван Назарович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
1 брак
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кислицын Иван Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван Назарович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Кислицын Иван Назарович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
До 1837
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
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