Кислицына (Жгулёва) Агафия Яковлевна
Место рожденияп. Михаила Шишкина
Дата рождения1812
Дата смертиДо 1837
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Жгулёв Яков Тимофеевич
Мать: не указана
п. Михаила Шишкина
Талицкий приход
Бракосочетание
15.02.1831
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
1 брак
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Кислицын Иван Назарович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Кислицын Иван Назарович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
До 1837
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)